شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تدشين صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار جناح الدولي في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام