شكرا لقرائتكم خبر عن 2316 سلة غذائية.. استمرار الجهود التطوعية لـ"الملك سلمان للإغاثة" بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 575 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 3.306 أفراد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الدول والشعوب أينما كانوا في مختلف الأزمات المحن.1.171 سلة غذائية بمحلية الدامركما وزّع المركز أمس 1.171 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.160 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.570 سلة غذائية بولاية الخرطومووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 570 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية الخرطوم بجمهورية السودان، استفاد منها 3.819 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.