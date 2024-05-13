إطلاق خدمة حماية الأجور للعمالة المنزلية في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم “حماية الأجور” لصالح العمالة المنزلية. وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الخدمة سيبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2024 على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تطبيق الخدمة تدريجياً على العقود الحالية وفقًا لعدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل. حيث سيتم تطبيق الخدمة على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين في 1 يناير 2025. بينما ستطبق الخدمة على أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمال فأكثر في 1 يوليو 2025. وسيتم تطبيقها على أصحاب العمل الذين لديهم عاملان فأكثر في 1 أكتوبر 2025. ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026.

تهدف خدمة “حماية الأجور” إلى ضمان حقوق العمالة المنزلية وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لهم. ومن خلال هذه الخدمة، ستتم مراقبة الرواتب والتأكد من صرفها في الوقت المحدد، وتوفير آلية للتواصل بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية لحل أي خلافات تتعلق بالرواتب.