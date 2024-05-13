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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «تشجيع الامتياز في الصيدلة خلال الذكاء الاصطناعي والتميز في التعليم»، افتتحت فعاليات مؤتمر الصيدلة الدولي 2024، والذي تنظمه الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بمستشفى قوى الأمن بالرياض، وذلك بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح المحسن.

وأكد الدكتور المحسن، خلال المؤتمر، ما تحظى به القطاعات الصحية في المملكة من دعم واهتمام من الحكومة، حتى أصبحت مصدرة للمعرفة والدراسات الإكلينيكية، فضلا عن تصنيع الأدوية وتوظيف التقنيات الحديثة في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، وأثرها في تعزيز جودة الخدمات الصحية للمستفيدين.

واستعرض جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في دفع عجلة التطوير وتحسين الخدمات، وتوفير أحدث التقنيات الطبية العالمية، التي تسهم في التخفيف عن المرضى والمراجعين، لما تحظى به من دعم مستمر واهتمام من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

مؤتمر الصيدلة الدولي