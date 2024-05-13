تسجيل 235 ألف ممرض وممرضة في هيئة التخصصات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع إجمالي أعداد المسجلين والمصنفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من كادر التمريض بالقطاع الصحي في المملكة خلال العام 2023م إلى 235,461، وفقا لوزارة الصحة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.

ويأتي ذلك في تواصل للجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ استراتيجية الترغيب بمهنة التمريض، كأحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي التي أسهمت في دعم وتمكين هذه المهنة الإنسانية، كما يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية في دعم الكوادر الصحية بالمملكة للارتقاء بتقديم خدمات صحية ذات جوده عالية.

وطبقا لتقرير صادر عن الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الممرضين والممرضات خلال عام 2023م بما نسبته أكثر من 23% منذ عام 2016، ومنهم أكثر من 106 آلاف ممرض وممرضة في وزارة الصحة، فيما بلغ عددهم في الجهات الحكومية الأخرى قارب 15 ألف ممرض وممرضة والقطاع الخاص زاد عن 67 ألف ممرض وممرضة، ليرتفع الإجمالي في القطاع الصحي إلى 235,461 في مجال التمريض.

وفيما يتعلق بالجامعات السعودية التي تعتمد تخصص التمريض في أقسامها قد بلغت 14 جامعة، حيث تشكل المخرجات رافدا إضافيا في ظل وجود متخصصين من أبناء الوطن يتوزعون في تخصصات نوعية متقدمة، يمثلون مصدر فخر لبلادهم.

كوادر التمريض: