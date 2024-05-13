تعرض المملكة ودول الخليج لحالة مطرية متطرفة

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وأوضح المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي الدكتور مازن عسيري، أن الكرة الأرضية تشهد منذ عقود عدة تغيرات مناخية نتيجة ارتفاع درجات حرارة الكوكب، مرجعا ذلك إلى الطبيعة الكونية والمناخية للكرة الأرضية، وأيضا تدخل الإنسان عن طريق انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والقضاء على التوازن البيئي العامل الأساس في استهلاك مثل تلك الغازات.
وبين أن التغير المناخي لا يعني فقط ارتفاع درجات حرارة الكوكب عن معدلاته الطبيعية، إنما أيضا التبعات المناخية والبيئية التي يشهدها الكوكب، مما لذلك دور أساس في حدوث تغيرات في الأنماط المناخية لحركة الغلاف الجوي، والظواهر الجوية ودرجات حرارة المسطحات المائية، وغيرها من المكونات المناخية، وهذه التأثيرات ليست مخصصة بمنطقة معينة في الكرة الأرضية، وإنما شاملة باختلاف حدة ونوع التأثير عليها، ومنطقة الخليج العربي إحدى تلك المناطق المتأثرة بهذه التغيرات.
الحالة المطرية
- صنفت بالحالة المتطرفة خلال 16 و17 أبريل.
- كانت ذات نطاق واسع أثرت في المملكة والخليج.
- أمطار غزيرة جدا تجاوزت المعدلات الطبيعية.
- تسجيل ما يزيد على 250 ملليترا في الإمارات.
- دراسة الحالة للوقوف على العوامل الديناميكية والمناخية.
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