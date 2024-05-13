تعرض المملكة ودول الخليج لحالة مطرية متطرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظرا لتعرض المملكة ودول الخليج لحالة مطرية متطرفة الشهر الماضي، عقد المركز الوطني للأرصاد، ممثلا في المركز الإقليمي للتغير المناخي، ورشة علمية لدراسة الحالة المطرية الغزيرة التي أثرت في المملكة ودول الخليج، خلال الفترة من 15 ـ 17 من أبريل الماضي، بمشاركة نخبة من المختصين والباحثين في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي الدكتور مازن عسيري، أن الكرة الأرضية تشهد منذ عقود عدة تغيرات مناخية نتيجة ارتفاع درجات حرارة الكوكب، مرجعا ذلك إلى الطبيعة الكونية والمناخية للكرة الأرضية، وأيضا تدخل الإنسان عن طريق انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والقضاء على التوازن البيئي العامل الأساس في استهلاك مثل تلك الغازات.

وبين أن التغير المناخي لا يعني فقط ارتفاع درجات حرارة الكوكب عن معدلاته الطبيعية، إنما أيضا التبعات المناخية والبيئية التي يشهدها الكوكب، مما لذلك دور أساس في حدوث تغيرات في الأنماط المناخية لحركة الغلاف الجوي، والظواهر الجوية ودرجات حرارة المسطحات المائية، وغيرها من المكونات المناخية، وهذه التأثيرات ليست مخصصة بمنطقة معينة في الكرة الأرضية، وإنما شاملة باختلاف حدة ونوع التأثير عليها، ومنطقة الخليج العربي إحدى تلك المناطق المتأثرة بهذه التغيرات.

الحالة المطرية