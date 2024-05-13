تعزيز الخطط الاستباقية لتحقيق التميز والجودة في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الخطط الاستباقية لموسم الحج لتقديم أفضل الخدمات الدينية لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية وتهيئة الأجواء الخاشعة لهم؛ ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، حرص الرئاسة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل لإنجاح موسم الحج، وفق توجيهات القيادة؛ لتحقيق التميز والجودة، ولتمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة دينية خاشعة، وفق حوكمة وعمل مؤسسي مقنن، مع قياس الأثر والرضا عن الخدمات الدينية المقدمة وتعظيم الريادة الدينية الوسطية للمملكة في العالم.

وأضاف بأن الرئاسة تسعى لتنفيذ الخطط الاستباقية وفق المستهدفات الدينية المخطط لها، في جوانب محورية لخدمة الضيف دينيا بالحرمين الشريفين، واستثمار التقنية والتطبيقات الذكية، والمنصات الرقمية؛ لإثراء تجربة الحجاج، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين بمترجمين مؤهلين، وربوتات ذكية، وشاشات الكترونية.

أبرز خطط الرئاسة: