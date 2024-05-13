ملتقى يستعرض أحدث الخدمات الأكاديمية والمهنية لذوي الإعاقة

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ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه أكاديميون ومختصون في مجالات الإعاقة، إلى الوصول إلى أحدث الخدمات التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم في الجوانب الأكاديمية والمهارات الحياتية والمهنية.
ويتضمن الملتقى أربع جلسات، وأربع ورش عمل، تتناول عدة موضوعات، من بينها مستويات تكييف مناهج التعليم العام للطلبة ذوي الإعاقة، وتشخيص واقع برامج التربية الفكرية المتوسطة والثانوية، والعلاقة بين التجارة الالكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي ودورها في تمكين رواد الأعمال ذوي الإعاقة، وأبرز استراتيجيات وبرامج التدخل المبكر العالمية الحديثة، وعقلية النمو وتعزيزها لدى الطلاب ذوي الإعاقة.
وتستعرض ورش عمل الملتقى، أبرز البرامج العلاجية لتنمية مهارات التخاطب لديهم، إضافة إلى الذكاءات المتعددة في تدريس ذوي الإعاقة، والممارسات العلمية في قياس حالات الإعاقة، وفنيات تحليل السلوك التطبيقي في التعامل مع المشكلات السلوكية لدى المستهدفين، وتطويع مناهج التعليم العام للتلاميذ وذوي الإعاقة، واكتشاف وتنمية قدرات الطفل المبدع من ذوي الإعاقة، وكيفية المحافظة على الصحة النفسية لدى العاملين وأفراد الأسرة في وجود طفل ذي إعاقة.
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