235 ألف ممرض مسجل في السعودية خلال 2030

كشفت وزارة الصحة أن أعداد المسجلين والمصنفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من كادر التمريض بالقطاع الصحي في المملكة خلال العام 2023م بلغ 235.461.

وبحسب إحصائية للوزارة فقد ارتفع إجمالي عدد الممرضين والممرضات خلال عام 2023م بما نسبته أكثر من 23% منذ عام 2016، ومنهم أكثر من 106 آلاف ممرض وممرضة في وزارة الصحة، فيما بلغ عددهم في الجهات الحكومية الأخرى 15 ألف ممرض وممرضة، والقطاع الخاص زاد عن 67 ألف ممرض وممرضة، ليرتفع الإجمالي في القطاع الصحي إلى 235.461 في مجال التمريض، وفيما يتعلق بالجامعات السعودية التي تعتمد تخصص التمريض في أقسامها قد بلغت 14 جامعة، حيث تشكل المخرجات رافداً إضافياً في ظل وجود متخصصين من أبناء دوت الخليج يتوزعون في تخصصات نوعية متقدمة، يمثلون مصدر فخر لبلادهم.

وعززت الوزارة تلك المستهدفات إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ إستراتيجية الترغيب بمهنة التمريض، كإحدى مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي التي أسهمت في دعم وتمكين هذه المهنة الإنسانية، كما يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الصحية بالمملكة للارتقاء بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

يذكر أن مهنة التمريض كانت تشهد في السنوات الماضية عزوفاً وهو ما شكل تحدياً للعديد من القطاعات، لا سيما وأن المعايير العالمية والأبحاث توصي بأن تتكون القوى العاملة التمريضية من 70% أخصائي تمريض «مستوى البكالوريوس». و30% فني تمريض «مستوى المعاهد والكليات المتوسطة» في حين أن القوى العاملة التمريضية السعودية تتكون من 90% (فني تمريض) و10% فقط (أخصائي تمريض)، فيما أدى ذلك العزوف في السنوات الماضية إلى استحواذ الممرضين من الخارج على ما نسبته 59% من وظائف التمريض مقابل 41% فقط للسعوديين، وشدد برنامج التحول الوطني 2020 على زيادة جاذبية العمل في المهنة وطرح عدة مبادرات لزيادة إقبال السعوديين والسعوديات على المهنة، وقال: «نحن في حاجة الآن إلى سعودة 100 ألف وظيفة تمريض، الأمر الذي دفع ببرنامج 2020 إلى رسم مجموعة من الأهداف لجذب السعوديين والسعوديات للمجال.