البنيان يتفقد سير العملية التعليمية بالحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير التعليم يوسف البنيان أمس الأول على سير العملية التعليمية في منطقة الحدود الشمالية، حيث التقى رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد الرميح ووكلاء الجامعة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة عرعر. وجرى مناقشة موضوعات تعنى بالشأن الجامعي، مطلعا على معرض يضم أبرز المشاريع التي تنفذها الجامعة، وأهم الدراسات البحثية العلمية التي أصدرتها الجامعة. كما تفقد وزير التعليم مدارس بالمنطقة، شملت مدرسة الـ31 الابتدائية بعرعر، ومدرسة التميز العلمي للبنات بعرعر. وناقش الوزير مع مدير إدارة التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، ومسؤولي التعليم، موضوعات تعليمية.

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