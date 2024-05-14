المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتأهب لخوض منافسة آيسف 2024

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وأوضح المدرب العلمي للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الدكتور دانيال الغزاوي أن الطلبة يتعرضون لمحاكاة خلال جلسات التدريب، تشبه ما سيحصل في يوم التحكيم، من ضغوطات وأسئلة، حيث يطلب كل محكم سعودي من طلبة المنتخب عرض مشاريعهم، وسيقوم المحكمون بتقييمهم وتزويدهم بالملاحظات التي ستعزز من دورهم خلال أيام التحكيم.
ويمثل الوطن في المسابقة -التي تعد أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية- 35 طالبا وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم.
المنتخب السعودي للعلوم والهندسة
- يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري.
- مرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي.
- 180 مشروعا في المعرض الختامي للأولمبياد.
- 45 طالبا وطالبة تأهلوا في التصفيات النهائية.
- 35 موهوبا وموهوبة رشحوا لتمثيل المملكة في ISEF.
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