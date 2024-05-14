شكرا لقرائتكم خبر المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتأهب لخوض منافسة آيسف 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المنتخب السعودي للعلوم والهندسة استعداداته للبرنامج التدريبي المكثف الذي يمتد لمدة أربعة أيام، يتلقى خلاله طلبة المنتخب العديد من المهارات المتعلقة بالعرض وتجويد الخلفية العلمية، إضافة إلى جلسات تحكيمية تدريبية، مع محكمين سابقين في مسابقات دولية لديهم الخلفية الكافية حول معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2024»، وكذلك العديد من الجلسات التدريبية والأسئلة المتعلقة بمشاريع الطلبة.

وأوضح المدرب العلمي للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الدكتور دانيال الغزاوي أن الطلبة يتعرضون لمحاكاة خلال جلسات التدريب، تشبه ما سيحصل في يوم التحكيم، من ضغوطات وأسئلة، حيث يطلب كل محكم سعودي من طلبة المنتخب عرض مشاريعهم، وسيقوم المحكمون بتقييمهم وتزويدهم بالملاحظات التي ستعزز من دورهم خلال أيام التحكيم.

ويمثل الوطن في المسابقة -التي تعد أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية- 35 طالبا وطالبة، يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم، وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم.

المنتخب السعودي للعلوم والهندسة