شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

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الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاة مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب. This is a Twitter Status.. هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطقThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.