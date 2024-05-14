شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

