شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة نحو 2.2 مليون طن من النفايات خلال الربع الأول من 2024 بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن أن أعمال النظافة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م نجحت في رفع نحو 2.2 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة، والنباتية، وكبيرة الحجم، ومخلفات الهدم والبناء.

ويأتي ذلك ضمن خطط الأمانة التشغيلية لنظافة الطرق والأحياء السكنية، وفي إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضري.

المخلفات المرفوعة

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة بأمانة جدة صالح بن محسن الزهراني، أن مخلفات الهدم والبناء استحوذت على النسبة الأكبر من مجموع النفايات المرفوعة خلال الربع الأول، بإجمالي 1,577,526 طن، يليها مخلفات النفايات المنزلية بحجم 339,197 طن، فيما قدرت كمية النفايات التجارية بأكثر من 194 طن.



وأضاف أن أعمال رفع النفايات شملت مخلفات الإطارات المستهلكة بإجمالي 274 طن، ومخلفات نباتية وكبيرة الحجم قدرت بـ 66,512 طن، بجانب 38 طن من الصحف والأوراق الدينية، ونحو 4 آلاف طن من مخلفات المسالخ.