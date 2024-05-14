شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم دماغي ينهي معاناتها "خمسينية" من تشنجات متكررة بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

نجاح العملية باستخدام الميكروسكوب الجراحي

الدمام - شريف احمد - تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك سعود بعنيزة، عضو تجمّع القصيم الصحي من استئصال ورم من مخ مريضة، تعاني من نوبات تشنج متكررة، واضطراب في دراجات الوعي، عبر تدخل جراحي نوعي ودقيق استغرقت قرابة 4 ساعات، تكلل ولله الحمد بالنجاح.وقال تجمّع القصيم الصحي أنه فور وصول المريضة -50 عام- إلى قسم الطوارئ في مستشفى الملك سعود بعنيزة، وبعد الفحص السريري المبدئي لاحظ الفريق الطبي وجود نوبات تشنج متكررة، ليقرر الفريق الطبي إخضاع المريضة لجملة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وتصوير بالأشعة خلال وقت وجيز لمعرفة أسباب هذه التشنجات المتكررة.وأبان التجمّع أن الفريق الطبي بعد اطلاعه على نتائج الفحوصات الطبية، التي بينت إصابتها بورم بالفص الجبهي الأيسر وداخل خلايا المخ، قرر إدخال المريضة إلى قسم التنويم تمهيدًا لتحضيرها للعملية الجراحية.وأشار التجمّع إلى أن العملية الجراحية تمت باستخدام الميكروسكوب الجراحي، نظير صعوبتها بسبب قرب الورم من مركز الحركة، مؤكدا أن العملية تمت بنجاح -بفضل الله- وبعد الإفاقة والاطمئنان على المريض من عدم وجود مضاعفات من العملية، تم نقلها من قسم العمليات، إلى الملاحظة في العناية المركزة لمدة يوم واحد لمراقبة حالتها الصحية وبعد الاطمئنان تم نقلها إلى قسم التنويم.وأضاف أن المريضة غادرت المستشفى ولله الحمد بعد تماثلها للشفاء وهي بصحة جيدة ووعي كامل دون أي عجز حسي أو حركي، بعد أخذها موعدًا في العيادات الخارجية للمتابعة.