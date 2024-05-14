شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة: تجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

وصول ضيوف الرحمن

الإجراءات الأمنية للمسافرين

قطار الحرمين السريع

مبادرة "حج بلياقة"

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أهمية تجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في ظل الإمكانيات التي هيأتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرعاية الحرمين الشريفين والعناية بشؤون ضيوف الرحمن، وتقديم كل ما من شأنه التيسير لقاصديهما بما يمكنهم من أداء الفريضة بكل يُسر وطمأنينة.جاء ذلك خلال زيارته لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، للاطلاع على سير الأعمال بالتزامن مع بدء توافد الحجيج لأداء فريضة الحج هذا العام 1445هـ.وأشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة إلى الأدوار التي تضطلع بها الكفاءات البشرية العاملة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من مختلف الجهات المرتبطة بالحج في تيسير إجراءات وصول ضيوف الرحمن وتفويجهم إلى مقار سكنهم وتقديم الخدمات المتكاملة لهم , بما يحقق أقصى درجات الراحة وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.وبدأت الجولة التفقدية لسموه في صالات الحج , واستمع إلى شرحٍ عن الأعمال والمهام التي تؤديها وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بمنطقة المدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ الجوي للمدينة المنورة والذي يُعد البوابة الجوية الثانية للحرمين الشريفين.إثر ذلك، اطّلع الأمير سلمان بن سلطان، على خدمات منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين وخدمات نقل الأمتعة بالإضافة إلى منصات الجوازات والجمارك ومكاتب وزارة الحج والعمرة ومركز الرعاية الصحية والجهات ذات العلاقة بأعمال الموسم، مستمعا إلى شرح عن الإجراءات والخدمات المقدمة في تلك المواقع التشغيلية.كما تفقد سموه منطقة الحج بلازا التي تشتمل على 6 صالات بسعة لأكثر من 500 مسافر وتقدم داخلها مجموعة من الخدمات لضيوف الرحمن، فيما زار الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة التي خُصصت لاستقبال الحجاج المستفيدين من المبادرة وتستهدف تقديم تجربة سفر سهلة وميسرة لضيوف الرحمن.من جهة ثانية، تفقد سمو أمير منطقة المدينة المنورة محطة قطار الحرمين السريع للاطلاع على جاهزية الخدمات المقدمة في المحطة والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات في إطار الحرص على سهولة التنقلات والحركة بين المدينتين المقدستين.واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرحً عن خطط التشغيل خلال موسم الحج والمتضمنة توفير أكثر من 1.6 مليون مقعد عبر 3800 رحلة في خدمة ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة , وشملت زيارة سموه الوقوف على صالات القدوم والمغادرة وصالة كبار الشخصيات والأعمال في المحطة والصالات الموسمية الخاصة بخدمة الحجاج والمركز الصحي والخدمات الطبية , وشاهد منظومة الخدمات التي تقدمها شركات تفويج ومغادرة الحجاج.كما دشن أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة "حج بلياقة" التي أطلقها تجمع المدينة المنورة الصحي بهدف تأهيل الراغبين في أداء مناسك الحج صحياً من خلال عيادة متخصصة تقدم البرامج التوعوية وتحسين اللياقة البدنية وتأهيل كبار السن وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة بالإضافة لتأهيل ذوي الإضطربات الحركية والعضلية.وتأتي زيارة سمو الأمير سلمان بن سلطان إلى المنفذ الجوي ومحطة قطار الحرمين السريع ومحطات وصول الحجاج , امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وتوجيهاتهما لتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في توفير راحة وسلامة ضيوف الرحمن القادمين لأداء الفريضة وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.