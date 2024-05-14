شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نعمل لحشد الدعم الدولي ووقف الاعتداءات على فلسطين/عاجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، أنه منذ بدء الاعتداءات غير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، عملت المملكة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة على بذل كافة الجهود لحشد الدعم الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والحد من تداعيات الأزمة واتساع نطاقها.
وأوضح أن المملكة استضافت لهذا الغرض القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، وشاركت مع أشقائها في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية، لنقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال وزير الخارجية، إن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته.
انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالمنامة أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 33 برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بعد تسلمه الرئاسة من نظيره في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (رئاسة القمة 32)، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ويناقش الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس، ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.
وأوضح أن المملكة استضافت لهذا الغرض القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، وشاركت مع أشقائها في لجنة المتابعة الوزارية التي جابت معظم العواصم المؤثرة والمنظمات الدولية، لنقل موقف موحد يدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال وزير الخارجية، إن استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في عدوانها وخرقها لكافة القوانين والأعراف الدولية دون مبالاة، في ظل غياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية، فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وأضعف مصداقية قواعد النظام الدولي ومؤسساته.
القمة العربية 33ويشارك سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ(33).
انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالمنامة أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها 33 برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بعد تسلمه الرئاسة من نظيره في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله (رئاسة القمة 32)، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ويناقش الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال القمة في صورته النهائية في ضوء نتائج اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين أمس، ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول الأعمال ومشروع الإعلان الختامي الذي سيصدر عن القادة العرب.