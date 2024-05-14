شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نعمل لحشد الدعم الدولي ووقف الاعتداءات على فلسطين/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام