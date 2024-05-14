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أهم الطرق السريعة.. طريق الأمير محمد بن سلمان يسهل حركة ضيوف الرحمن

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الطرق السريعة.. طريق الأمير يسهل حركة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعد طريق الأمير محمد بن سلمان، الواصل بين محافظة جدة والعاصمة المقدسة، أحد أضخم مشاريع الطرق السريعة في المملكة العربية ، وأحد أهم الطرق السريعة في المنطقة، حيث يمتد على مسافة تقدر بحوالي 70 كم.
ويسهم الطريق الذي يعد من أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن، في تسهيل وصولهم للمشاعر المقدسة، حيث يتكون من 5 مسارات، كما تم تنفيذ العديد من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الإرشادية.

طريق الأمير محمد بن سلمان

كما يتميز الطريق بمجسم المصحف الذي يعد أحد أهم معالم الطريق.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل وتنقل ضيوف الرحمن من المشاعر وإليها، عبر طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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