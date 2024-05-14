شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة السعودية الـ 49 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 49، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتحمل على متنها سلال غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.سبق وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق كافة معابر القطاع، مما حال دون تدفق إمدادات الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات.وأشارت أن 30 مستشفى توقفت بشكل كامل في القطاع، مع نفاذ الوقود والأدوية، لافتة أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر الطواقم الطبية على إخلاء مستشفيات الكويتي التخصصي وأبو يوسف النجار بمدينة رفح التي تتعرض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.