جامعة المؤسس تتوج الطالبات الفائزات بمسابقة 3MT

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى الفائزات بمسابقة (3MT)، وهن الطالبة بشاير الصايغ بالمركز الأول، والطالبة دانيا الغامدي بالمركز الثاني، والطالبة أبرار الصاعدي بالمركز الثالث، والطالبة نداء المستادي بجائزة الجمهور والمقدمة من كلية علوم الإنسان والتصاميم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى الفائزات بمسابقة (3MT)، وهن الطالبة بشاير الصايغ بالمركز الأول، والطالبة دانيا الغامدي بالمركز الثاني، والطالبة أبرار الصاعدي بالمركز الثالث، والطالبة نداء المستادي بجائزة الجمهور والمقدمة من كلية علوم الإنسان والتصاميم. ونظمت كلية علوم الإنسان والتصاميم، التصفيات النهائية لمسابقة (3MT) بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، بمشاركة 13 جهة من كليات ومعاهد الجامعة بشطر الطلاب والطالبات.

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