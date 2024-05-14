توقعات بتحقيق اقتصاد السعودية المرتبة الـ17 عالميا  في 2029

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصاد السعودية الترتيب 17 عالميا والأول في الشرق الأوسط كأكبر اقتصادات العالم بحلول 2029 بـ 1.43 تريليون دولار. وفي المراكز الخمسة الأولى تصدرت أمريكا بـ34.95 تريليون دولار، تلتها الصين بـ24.84 تريليون دولار، وثالثا حلت الهند بـ6.44 تريليونات دولار، ورابعا ألمانيا 5.36 تريليونات دولار، وخامسا اليابان 5.36 تريليونات دولار. أكبر اقتصادات العالم عام 2029 تايلاند: 710 مليارات دولار

الفلبين: 709 مليارات دولار

أيرلندا: 696 مليار دولار

الأرجنتين: 694 مليار دولار

الإمارات: 685 مليار دولار

فيتنام: 684 مليار دولار

إسرائيل: 685 مليار دولار

إندونيسيا: 2.19 تريليون دولار

كوريا الجنوبية: 2.17 تريليون دولار

إسبانيا: 1.19 تريليون دولار

السعودية: 1.43 تريليون دولار

هولندا: 1.36 تريليون دولار

تركيا: 1.29 تريليون دولار

سويسرا: 1.16 تريليون دولاربولندا: 1.06 تريليون دولار

تايوان: 1.01 تريليون دولار

بنجلاديش: 779 مليار دولار

السويد: 774 مليار دولار

بلجيكا: 759 مليار دولار

الولايات المتحدة: 34.95 تريليون دولار

الصين: 24.84 تريليون دولار

الهند: 6.44 تريليونات دولار

ألمانيا: 5.36 تريليونات دولار

اليابان: 4.94 تريليونات دولارالمملكة المتحدة: 4.66 تريليونات دولار

فرنسا: 3.65 تريليونات دولار

البرازيل: 3.06 تريليونات دولاركندا: 2.81 تريليون دولارإيطاليا: 2.63 تريليون دولار

المكسيك: 2.54 تريليون دولار

روسيا: 2.21 تريليون دولار

أستراليا: 2.21 تريليون دولار

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