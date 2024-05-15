شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء المدينة المنورة من تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، ووفق ماورد من وزارة التعليم، استثناءً للمدينة المنورة من تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث، مراعاةً للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، وذلك على النحو التالي:
- الاختبارات الشفوية والعملية ابتداءً من 1445/11/18هـ حضوريًا ضمن اليوم الدراسي.
- الاختبارات التحريرية ابتداءً من 1445/11/22هـ حضوريًا ضمن اليوم الدراسي.
- يستكمل العام الدراسي حتى 1445/12/4هـ، بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ويجري خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.
- الاختبارات الشفوية والعملية ابتداءً من 1445/11/18هـ حضوريًا ضمن اليوم الدراسي.
- الاختبارات التحريرية ابتداءً من 1445/11/22هـ حضوريًا ضمن اليوم الدراسي.
- يستكمل العام الدراسي حتى 1445/12/4هـ، بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، ويجري خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.