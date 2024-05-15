شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأمر بالمعروف" يستعرض "جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب" والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.