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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

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شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن المزاد يكون عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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خطوات المشاركة في المزاد

وتابعت أن خطوات المشاركة في المزاد تشمل: الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي ثم اختيار أيقونتي المرور، وخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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