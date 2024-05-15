تأهيل للمقبلين على الحج بالمدينة

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي مبادرة إعداد الحجاج بدنيا وتأهيلهم طبيا للراغبين في أداء مناسك الحج، وهيأ التجمع ضمن خطة الحج 18 مستشفى ومركزا طبيا متخصصا تعمل بكوادر تصل إلى أكثر من 21 ألف موظف لتنفيذ المبادرة.

خدمات طارئة

يعمل تجمع المدينة المنورة على وضع خططه الصحية من خلال توفير الخدمات الصحية بالمنطقة المركزية للمسجد النبوي من خلال مستشفى الحرم، ومركز باب جبريل للرعاية العاجلة، ومركز الصافية للرعاية العاجلة، كذلك تجهيز مراكز موسمية من خلال مركز الميقات ومركز الهجرة ومركز محطة حجاج البر، فيما بادر تجمع المدينة بتوفير عربات طبية متنقلة من خلال عربة مسجد قباء وعربة مسجد سيد الشهداء وعربة في محطة ساسكو على طريق الهجرة.

وتقدم الخدمات الصحية بالمنافذ في مراكز المراقبة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وفي مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن في ينبع ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع التجاري ووحدة الخدمات الطارئة بمحطة قطار الحرمين السريع.

كوادر طبية

جهز تجمع المدينة من خلال خططه لموسم الحج على توفير كوادر طبية وإدارية مؤهلة وتجهيزات طبية حديثة وخدمات إسعافية متكاملة ولقاحات الحج اللازمة ومختبرات وبنوك دم.

وأطلق التجمع أمس عيادة حج بلياقة والتي تهدف إلى تقديم تأهيل طبي وإعداد بدني للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، حيث تقدم العيادة برامج توعوية وتحسين اللياقة البدنية، وتأهيل كبار السن وتأهيل ذوي الإعاقة، وتأهيل أصحاب الامراض المزمنة، وتأهيل ذوي الاضطرابات الحركية والعضلية، وذلك في مركز صحي قباء للرعاية الأولية في المدينة، من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي أو نظام إحالتي في المستشفيات والمراكز الصحية.