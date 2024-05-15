شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح وأتربة على حائل وأمطار على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من رياح نشطة وأتربة مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‏.‏

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى ‏الساعة ‏9 ‏مساءً‏.‏ أمطار متوسطة على الباحة

كما نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.