خلال زيارته بالبرازيل.. وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري الفرنسي

الدمام - شريف احمد - التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لوران فابيوس رئيس المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم، على هامش قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية.وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة على جميع الأصعدة لا سيما العدلي والقضائي، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين.والتقى وزير العدل، اليوم أيضا برئيس المحكمة العليا في أستراليا ستفن جاجلر، على هامش قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، وبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي.