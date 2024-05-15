شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 3270 زيارة رقابية على الأسواق والمنشآت بالجوف خلال مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الجوف 3270 زيارة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة والتجميل خلال شهر مايو الجاري، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البلدية والصحية. المخالفات المضبوطة وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن فرق الرقابة التابعة للأمانة نفذت خلال شهر مايو الجاري 1124 زيارة تفتيشية للأسواق والمنشآت لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى 2146 زيارة رقابة صحية، أسفرت عن ضبط عددٍ من المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وأكدت الأمانة أن حملات الرقابة الميدانية بواسطة الفرق المختصة ستستمر خلال المرحلة المقبلة على مدار الساعة، داعية الجميع إلى التعاون معها وتقديم البلاغات والمقترحات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي.

