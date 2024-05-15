شكرا لقرائتكم خبر عن صدور 14 أمرًا ملكيًا.. إعفاءات وتعيينات بعدد من الجهات والوزارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن صدور عدد من الأوامر الملكية اليوم الأربعاء.

وجاءت الأوامر الملكية كالتالي: أمر ملكي: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

أمر ملكي: يعفى عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

أمر ملكي: يكلف صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

أمر ملكي: يعين عبد المحسن بن عبد العزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

أمر ملكي : تعفى الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

أمر ملكي: يعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

أمر ملكي: تعين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: يعين مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: يعين سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: يعين الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: يعين عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: يعين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: يعين عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي: يعين أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.