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ولي العهد يهنئ رئيس وزراء سنغافورة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى لورنس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي. This is a Twitter Status يهنئ جيريمايا مانيلي بانتخابه رئيساً للوزراء في This is a Twitter Status This is a Twitter Status
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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