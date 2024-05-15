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وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته السلوفينية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا السيدة تانيا فاجون.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مناقشة المستجدات الدولية

بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
و حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور آل سعود، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الأوروبية بوزارة الخارجية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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