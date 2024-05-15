شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الأوامر الملكية.. من هو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن؟ والان نبدء بالتفاصيل



ولد صاحب السمو في الرياض عام 1962، وحصل على بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود وماجستير في القانون المقارن من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في القانون العام من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية. عبدالعزيز بن محمد بن عياف وعين في 14 مايو 2024، بأمر ملكي، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، كما كلفه بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير في 25 يونيو 2023

مستشار بالديوان الملكي السعودي في 3 يوليو 2022.

وصدر أمر ملكي بتعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، في 22 أبريل 2017.

وعين سموه مستشاراً قانونياً في الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1409هـ حتى عام 1429هـ. ومساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1429هـ حتى عام 1436هـ.

كما كان سموه عضواً في العديد من اللجان الخارجية التي تشترك هيئة الخبراء فيها ، ومنها عضو في أول لجنة استئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 22 / 8 / 1426هـ.

وترأس سموه العديد من اللجان لدراسة مشروعات الأنظمة ومنها: نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام المرور ونظام مكافحة غسيل الأموال ونظام الأوسمة الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي عن صدور عدد من الأوامر الملكية، اليوم الأربعاء، منها تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وبالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.ولد صاحب السمو في الرياض عام 1962، وحصل على بكالوريوس قانون من جامعة الملك سعود وماجستير في القانون المقارن من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في القانون العام من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية.وعين في 14 مايو 2024، بأمر ملكي، مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، كما كلفه بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.صدر أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير في 25 يونيو 2023مستشار بالديوان الملكي السعودي في 3 يوليو 2022.وصدر أمر ملكي بتعيينه أميناً عاماً لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، في 22 أبريل 2017.وعين سموه مستشاراً قانونياً في الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1409هـ حتى عام 1429هـ. ومساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1429هـ حتى عام 1436هـ.كما كان سموه عضواً في العديد من اللجان الخارجية التي تشترك هيئة الخبراء فيها ، ومنها عضو في أول لجنة استئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 22 / 8 / 1426هـ.وترأس سموه العديد من اللجان لدراسة مشروعات الأنظمة ومنها: نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام المرور ونظام مكافحة غسيل الأموال ونظام الأوسمة السعودية ونظام رعاية المعوقين والمشاركة في إعداد مجموعة الأنظمة السعودية التي قامت هيئة الخبراء بطباعتها ونشرها.