وتُولي بلدية بيشة اهتمامًا كبيرًا للحد من مُخالفات البناء في المواقع الإنشائية، في إطار سعيها لرفع مستوى الامتثال، وتحسين المشهد الحضري، ورفع وعي المقاولين ومُلاّك المباني، وتنبيههم من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء، حيث تم ضبط مخالفات متنوعة، تمثلت في: إلقاء مُخلّفات البناء في أراضي الغير أو في الشوارع، وعدم التعاقد مع ناقل مُخلّفات في أثناء البناء والترميم، فضلا عن عدم وجود أسوار مؤقتة وتغطية واجهات المباني وأعمال تجهيز التشوين «الخلطة الخرسانية»، إلى جانب مخالفات الارتدادات والارتفاعات، ومخالفة التراخيص البلدية الصادرة.
ودعت بلدية بيشة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف هذه الجهود الميدانية من خلال الالتزام التام، والإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو رقم البلاغات 940.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة التشوهات وغرامات على المُخالفين ببيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.