شكرا لقرائتكم خبر تطعيم حجاج الداخل لرفع مناعتهم ضد الأمراض المعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام، إلى الحرص على مبادرة واستكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية، مع توثيقها في تطبيق «صحتي»، وهي جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 أعطيت خلال 1445، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا أعطيت خلال 1445، وجرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية أعطيت خلال السنوات الـ5 الماضية، وذلك حرصا على صحة حجاج الداخل، وضيوف الرحمن ممن يؤدون فريضة الحج معهم هذا العام.

ولفتت «الصحة»، إلى أن التطعيمات لحجاج الداخل تتوافر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلى الراغبين في الحج هذا العام المبادرة بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.

وعزت الوزارة باستكمال التطعيمات قبل الحج، إلى أن موسم الحج يجمع حشودا كبيرة من القادمين من مختلف أنحاء العالم، يؤدون المناسك نفسها في مكان واحد، مما قد يعرضهم للإصابة بالعدوى لكثير من الأمراض المعدية المنتشرة في بعض دول العالم.

وأوضحت، أنه على الحاج أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها «الصحة»، قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ما سيساعده على الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة، التي يمكن أن تعوق استكمال مناسك الحج، ويحمي من حوله من الحجاج والعاملين على خدمته، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة. كما يسمح للقادمين من الخارج بدخول المملكة والمشاعر المقدسة.

وأوصت «الصحة» بأهمية إكمال التحصين باللقاحات المعتمدة في المملكة، بما فيها التطعيم ضد فيروس كورونا -19، والإنفلونزا الموسمية، إلى جانب تحديث التحصين ضد الأمراض المستهدفة بالتحصينات الأساسية مثل الدفتيريا، والكزاز، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والحصبة، والجديري المائي، والنكاف.

أبرز التطعيمات لحجاج الخارج

التطعيم ضد الحمى الشوكية النيسيرية.

* يحمي من عدوى تصيب المخ والحبل الشوكي.

* تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف والفم.

التطعيم ضد الحمى الصفراء.

* يحمي من عدوى فيروسية تنقل عن طريق البعوض.

التطعيم ضد شلل الأطفال.