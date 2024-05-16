شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم الخميس، من رياح شديدة على محافظة ينبع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا /ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساءً. أتربة مثارة كما نبّه المركز من أتربة مثارة على محافظتي خيبر والعُلا، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى 7 مساءً.