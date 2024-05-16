شكرا لقرائتكم خبر عن بدورة علمية.. "الشؤون الإسلامية" تؤهل الأئمة والخطباء ودعاة الوزارة في غامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السنغال، الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والخطباء ودُعاة الوزارة في جمهورية غامبيا.

حضر الدورة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ عيسى دابو ورئيس القضاة الشيخ عمر سيك، والإمام الراتب علي معاذ كاه، وممثل الوزارة بدر بن إبراهيم الحمد، وأشرف عليها الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية السنغال الشيخ سلمان بن عبدالعزيز الفهيد.

تقديم العلم الشرعي

واستهدفت الدورة تأهيل الأئمة والخطباء ودعاة الوزارة في العاصمة بانجول بجمهورية غامبيا.

وتشتمل على شرح كتب (أصول السنة لابن أبي زمنين، وعقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، والأصول الستة).



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وتأتي هذه الدورة في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في الخارج، لتقديم العلم الشرعي وفق منهج الكتاب والسنة، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.