السعودية | “الزعاق”: بعد 40 يومًا يبدأ الحر اللاهب تزامنًا مع وصول الشمس لمدار السرطان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الزعاق”: بعد 40 يومًا يبدأ الحر اللاهب تزامنًا مع وصول الشمس لمدار السرطان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق: إنه بعد 40 يومًا تقريبًا، يبدأ الحر اللاهب، ويتزامن ذلك مع وصول الشمس إلى مدار السرطان؛ مشيرًا إلى أن العامة يقولون في هذه الفترة: (لا حر إلا بعد الانصراف).

وأوضح “الزعاق” أن الشمس ترسل لنا الضوء والحرارة، وأن الصيف يكون الجو فيه حارًّا؛ لأن عدد ساعات النهار طويلة، والشتاء برد لأن عدد ساعات النهار قصيرة، وتعتدل الأجواء في حالة تساوي عدد ساعات النهار مع الليل؛ ولذلك فإن كل الخليج 365 الواقعة على خط الاستواء تعتدل فيها الأجواء طوال أيام السنة، والقطبان الشمالي والجنوبي متجمدان لأن الشمس تغيب عنهما ستة شهور وإذا طلعت تكون مائلة.