الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم.

ووفقًا لتقرير المركز، من المتوقع أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث سيول وارتفاع في سرعة الرياح وتطاير الأتربة، وقد تتساقط زخات من البرد في بعض مناطق جازان، عسير، والباحة.

أما في المناطق الرياض، الشرقية، ونجران، فمن المتوقع حدوث أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تترافق مع رياح نشطة وتطاير الأتربة.

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