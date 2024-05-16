شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة بالقمة العربية بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية بالبحرين. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،،
تبدأ الواحدة والنصف والختام في الرابعة.. جدول أعمال #القمة_العربية بـ #البحرين #اليوم | #القمة_العربية_33 | #قمة_البحرين | #القمة_العربية_في_البحرين— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
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مشاركة السعودية في القمة العربية بالبحرينوصدر عن الديوان الملكي اليوم بيانا قال فيه:
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا اليوم الخميس 8 / 11 / 1445هـ الموافق 16 / 5 / 2024م، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،،،