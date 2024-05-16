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وزير التعليم يزور جامعة الطائف ويطلع على أبرز برامج الاستثمار

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واس - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - زار معالي وزير التَّعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان؛ جامعة الطائف، للاطلاع على إستراتيجيَّات الجامعة وأبرز منجزاتها وأعمالها في مجال التعليم والدراسات العليّا والبحث العلمي والابتكار والتنافسية، وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع.
واطلع معاليه خلال الزيارة على خطَّة الجامعة ومساراتها؛ كما شاهد عرضًا مرئيًا عن أبرز المشاريع والبرامج والاستثمارات والحلول الرئيسة في تطويرها.

دعم القيادة للجامعة والتعليم

ومن جهته أشار رئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري إلى أن التَّقدم والتَّحول الذي تشهده الجامعات في المجالات المختلفة؛ يأتي تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة-أيدها الله-، مثمنًا زيارة معالي وزير التعليم المثمرة التي تمثل دافعًا لمزيد من العطاء والعمل سويًّا لتحقيق الطُّموحات.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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