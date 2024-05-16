شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تستعرض جهودها في مشاريع تحسين الطرق خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 2023م حزمة من مشاريع الطرق، شملت أعمال السفلتة، والتسمية والترقيم، وصيانة الجسور والأنفاق، والإشراف على تطوير المخططات الخاصة، فيما يأتي ذلك ضمن إطار تحسين كفاءة الطرق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والزائرين.



أبرز أعمال صيانة الطرق والجسور

وأوضح المدير العام للطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح البخاري، أن الأمانة نفذت خلال العام الماضي مشاريع سفلتة بمساحة قدرها 85.339م2، وأعمال أرصفة على امتداد 62.500 مترا طوليا، كما تضمنت تركيب 380 عمود إنارة، إلى جانب زراعة 341 شجرة و 4.774 شجيرة، فضلا عن المسطحات الخضراء التي بلغت مساحتها 65.000م2 .

وأضاف أن الجهود شملت أيضا صيانة وسفلتة الجسور والأنفاق بمساحة 3.566م2، وتنفيذ أعمال الدهان لها بمساحة 105.946م2 ، بالإضافة لتركيب أكثر من 1.000 مترا طوليا من فواصل التمدد، مبينا أنه ضمن أعمال التسمية والترقيم، أعتمدت الأمانة التسمية لـ 234 شارعا، و 12 مخططا خاصا، كما تم تركيب 145 لوحة إرشادية جديدة، وصيانة 687 لوحة أخرى قائمة.

الاهتمام بالمسطحات الخضراء

وأشار صالح البخاري إلى أن الأمانة أشرفت على تطوير عدد 26 من المخططات الخاصة، والتي تضمنت مسطحات خضراء على مساحة 150.385م2، وأرصفة مشاة بطول 778.084 مترا، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكات البنية التحتية لتلك المخططات 287.139 مترا.

جدير بالذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الطرق والتي تشمل تطوير المحاور الرئيسة، وأعمال التحسينات والسفلتة والأرصفة والإنارة، فضلا عن الدراسات والتصاميم للمشاريع المستقبلية التي تسعى الأمانة من خلالها للارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة.