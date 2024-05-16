ولي العهد يلتقي ملك الأردن

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الرياض - علي القحطاني - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.

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كما التقى ولي العهد‬⁩ رئيس الوزراء الكويتي، على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة .

والتقى الأمير محمد بن سلمان الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد البحرين.‏⁧‫

ورأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المنامة وقادة ورؤساء وفود الدول العربية.