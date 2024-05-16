شكرا لمتابعة خبر عن تدشين 10 خدمات جديدة في “أبشر” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي ، اليوم الخميس ، عددًا من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” ، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز .

وشملت خدمات الأمن العام المدشنة : خدمة مزاد الأفراد ، وخدمة نقل اللوحات (بدلها) ، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة ، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى) ، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية ، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية ، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج السعودية ، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد ، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية ، وخدمة استبدال اللوحات .

ويأتي تدشين هذه الخدمات ، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي ، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر عليهم الوقت والجهد ، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة ، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ، ومركز المعلومات الوطني .