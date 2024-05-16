ضرورة استكمال 3 تطعيمات لحجاج الداخل

حشود كبيرة
لفتت «الصحة» إلى أن التطعيمات لحجاج الداخل تتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلى الراغبين للحج هذا العام المبادرة بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، وعلى الحجاج من خارج المملكة الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية».
وعزت الوزارة باستكمال التطعيمات قبل الحج إلى أن موسم الحج يجمع حشوداً كبيرة من القادمين من مختلف أنحاء العالم يؤدون نفس المناسك في مكان واحد، مما قد يعرضهم للإصابة بالعدوى للعديد من الأمراض المعدية المنتشرة في بعض دول العالم.
اشتراطات وإرشادات
أوضحت الصحة أنه على الحاج أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ما سيساعده على الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تعوق استكمال مناسك الحج، ويحمي من حوله من الحجاج والعاملين على خدمته، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة، كما يسمح للقادمين من الخارج بدخول المملكة و المشاعر المقدسة.
تطعيمات حجاج الخارج
الحمى الشوكية النيسيرية
الحمى الصفراء
شلل الأطفال
فيروس كورونا - 19
الإنفلونزا الموسمية
الدفتيريا
الكزاز
السعال الديكي
الحصبة
الجديري المائي
النكاف
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