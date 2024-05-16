شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يعلن توافر وظائف مدنية.. طريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة إنهاء معاناة شاب ثلاثيني من خلع وكسر داخل مفصل الورك ببريدة وزير التعليم يشارك طلاب ثانوية الفيصل بالطائف يومهم الدراسي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام توافر وظائف في تخصصات (مصمم نظم أول، ومصمم نظم، ومحقق مالي مساعد) المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد لحملة البكالوريوس والماجستير، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.ودعت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام الراغبين في التقديم على الوظائف إلى الدخول عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، خلال الفترة من يوم الأحد (19 مايو 2024) حتى الخميس (23 مايو 2024).