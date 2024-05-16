شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع وهمية.. "تقييم" تُحذر من منتحلي موقع تقدير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين من التعامل مع المواقع الإلكترونية الوهمية التي تنتحل صفة موقع تقدير التابع لها.
وأكدت أن موقعها الرسمي، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة المعتمدة لتقديم خدماتها.
وبينت أن أن الموقع الرسمي لتقدير هو: http://taqdeer.sa
وأكدت أن موقعها الرسمي، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة المعتمدة لتقديم خدماتها.
وبينت أن أن الموقع الرسمي لتقدير هو: http://taqdeer.sa