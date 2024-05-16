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مواقع وهمية.. "تقييم" تُحذر من منتحلي موقع تقدير 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة للمقيّمين المعتمدين من التعامل مع المواقع الإلكترونية الوهمية التي تنتحل صفة موقع تقدير التابع لها.
وأكدت أن موقعها الرسمي، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة المعتمدة لتقديم خدماتها.
وبينت أن أن الموقع الرسمي لتقدير هو: http://taqdeer.sa
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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