شكرا لقرائتكم خبر عن نبض السعودية.. 89 عملية لأمراض وجراحة القلب للأطفال بمديرية المكلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمشاركة 15 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، 89 عملية جراحية ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي الحادي والعشرين لأمراض وجراحة القلب للأطفال في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

العمليات: 34 عملية قلب مفتوح، و43 عملية قسطرة علاجية، و12 عملية قسطرة تشخيصية، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

علاج أمراض القلب

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض القلب في الدول ذات الاحتياج.