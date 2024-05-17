شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب وتسهيل الخدمات.. استمرار توافد ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد المدينة المنورة هذه الأيام المباركة عبر المنافذ توافد الحجاج القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية، لتعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وتقدم المملكة التسهيلات والخدمات اللازمة للحجاج فور وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وسط حفاوة الترحيب.ويجري استقبال الحجاج الواصلين بعبارات الترحيب بلغاتهم، وذلك في أجواء احتفالية وتقديم لهم الهدايا.