شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.