شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أتربة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم، من أتربة مثارة على العلا والحناكية والمهد والعيص، في منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبين أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.