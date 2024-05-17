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طقس السعودية.. "الأرصاد" ينبه من أتربة على المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم، من أتربة مثارة على العلا والحناكية والمهد والعيص، في منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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وبين أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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